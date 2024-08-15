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Video: Bearcats CB/ST coach Coombs, CB Arnold, CB Canteen and CB Carroll

J.T. Smith • The Front Office News
Publisher
@_JT_Smith
EIC of The Front Office News, TFON independently covered the Cincinnati Bearcats from 2019 to 2024, previously with Bearcat Insider in the Scout network, also Cincy on the Prowl with Fansided and more

Cincinnati Bearcats cornerback Ormanie Arnold:

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Cincinnati Bearcats cornerback Kalen Carroll:

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Cincinnati Bearcats cornerback Derrick Canteen:


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Cincinnati Bearcats cornerbacks/special teams coach Kerry Coombs:

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