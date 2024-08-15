Cincinnati Bearcats cornerback Ormanie Arnold:
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Cincinnati Bearcats cornerback Kalen Carroll:
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Cincinnati Bearcats cornerback Derrick Canteen:
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Cincinnati Bearcats cornerbacks/special teams coach Kerry Coombs:
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