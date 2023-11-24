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Four-star PG Jalen Reece says his recruitment is '100-percent open'

Rob Cassidy • Basketball Recruiting
Basketball Recruiting Director
@Cassidy_Rob

Four-star point guard Jalen Reece of the 2025 class chats with Rob Cassidy about the latest in his recruitment. He said some of the schools he's hearing from the most are Cincinnati, Ohio State, Missouri, UCF and Kansas State.

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