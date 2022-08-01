UC's Official Offers Go Out

For months, high school football players have garnered plenty of 'offers' from college coaches and the programs they work for. Now, however, we find out which ones are official.
Until this point, players receive only verbal scholarship offers, which are then tallied by services such as Rivals.com. Today marked the first day, though, for college football programs to send official, physical scholarship offers to players.
For Cincinnati, this includes each of their 21 verbal commitments, which ranks No. 14 nationally according to Rivals.com. Below, we've compiled the social media posts made by those commitments. This is not an exhaustive list and includes only those posted by players on their various social media accounts. We'll add to our list as more are publicly posted.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DbGlmdG9uIFN0eWxl8J+QviA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
b1FjQktHOWpJdyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL29RY0JLRzlqSXc8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgQW1hcmUgU25vd2RlbiAoQGFtYXJlX3Nub3dkZW4pIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYW1hcmVfc25vd2Rlbi9zdGF0dXMv
MTU1NDA4OTQ1NzIwODUwODQxOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1
c3QgMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdOKAmXMgb2ZmaWNpYWwgYmVhcmNhdCBuYXRpb24hISEh4pqr77iP
8J+UtCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOFlFNTBCN1NQMiI+cGljLnR3
aXR0ZXIuY29tLzhZRTUwQjdTUDI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS2hhbWFyaSBB
bmRlcnNvbiAoQGVzcG5fbWFyMDUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vZXNwbl9tYXIwNS9zdGF0dXMvMTU1NDA5NjM0OTAzNzE2NjU5Mj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2Vk8J+QviA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1BhdExhbWJlcnQxMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGF0TGFtYmVy
dDEzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoTWlr
ZVRyZXNzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaE1pa2VUcmVzczwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Gb290YmFsbElyb250
b24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEZvb3RiYWxsSXJvbnRvbjwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KZXJyb2RQZW5kbGV0b24/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEplcnJvZFBlbmRsZXRvbjwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QZW5kbGV0b25UcmV2b24/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBlbmRsZXRvblRyZXZvbjwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEZpY2s/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QENvYWNoRmljazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L3pQRHA3WnVRNGwiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS96UERwN1p1UTRsPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IFRyZXZvciBDYXJ0ZXIgKEBDYXJ0ZXJUcmV2b3IxOCkgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYXJ0ZXJUcmV2b3IxOC9zdGF0
dXMvMTU1NDEyNzUyMjAxODg3MzM0Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5B
dWd1c3QgMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5sb2NrZWQgaW4uIPCfkL4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL2FndGc/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPiNhZ3RnPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTk83ZWlL
VXBYRSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL05PN2VpS1VwWEU8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgQnJhZWR5biBNb29yZSAoQEJyYWVkeW5Nb29yZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CcmFlZHluTW9vcmUvc3RhdHVzLzE1NTQwOTAy
NzkwODIyNzA3MjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDEsIDIw
MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PZmZpY2lhbCBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vR29CZWFyY2F0c0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBHb0JlYXJj
YXRzRkI8L2E+IPCfkL7wn5C+8J+QviEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
LzhYeWJ2OUpTcmoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS84WHlidjlKU3JqPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IEx1a2UgRXZhbnMgKEBMdWtlRXZhbnNfMikgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MdWtlRXZhbnNfMi9zdGF0dXMvMTU1NDE3
NDY5NTcyOTE1MjAwMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMSwg
MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PZmZpY2lhbC4g4p2k77iP8J+WpCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0ltX01pa2VCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJbV9N
aWtlQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Hb0JlYXJj
YXRzRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdvQmVhcmNhdHNGQjwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaWxleUVsaXRlMz9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmlsZXlFbGl0ZTM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vX0VsaXRlMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AX0VsaXRlMzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzVVVUNlQ2ho
QlQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS81VVVDZUNoaEJUPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IEFZREVOIEdSRUVORSEgKEBheWRlbl9ncmVlbmUxMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9heWRlbl9ncmVlbmUxMS9zdGF0dXMvMTU1NDEx
NjEwNDUzNjE3MDQ5Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMSwg
MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ienh4IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2dFZ0VKd3A3NWYiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9nRWdFSndwNzVmPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEV2YW4gVGVu
Z2VzZGFobCAoQEV2YW5UZW5nZXNkYWhsXykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9FdmFuVGVuZ2VzZGFobF8vc3RhdHVzLzE1NTQxMzAxMjk1
OTI1MDQzMjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDEsIDIwMjI8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ienh4IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzQ5NVF4MzhLRE0iPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS80OTVReDM4S0RNPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJyYWR5IERy
b2dvc2ggKEBCRHJvZ29zaCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9CRHJvZ29zaC9zdGF0dXMvMTU1NDE0MDQyMDMyMTU2MjYyOD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PZmZpY2lhbCDwn6SR8J+kkfCfkL7wn5SlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUGF0TGFtYmVydDEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBQYXRMYW1iZXJ0MTM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vQ29hY2hNX0N1bW1pbmdzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD
b2FjaE1fQ3VtbWluZ3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQ29hY2hGaWNrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEZpY2s8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby91aGpOS2luSkYwIj5waWMudHdp
dHRlci5jb20vdWhqTktpbkpGMDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyDwn5C+IEphbWVz
IEplbmtpbnMgKEBKYW1lc19KZW5rXykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9KYW1lc19KZW5rXy9zdGF0dXMvMTU1NDEwNjE4NTA2MTc0ODc0
MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMSwgMjAyMjwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+QviA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNo
Rmljaz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hGaWNrPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ltX01pa2VCP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBJbV9NaWtlQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9QYXRMYW1iZXJ0MTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBh
dExhbWJlcnQxMzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9f
bWF4aW11czM0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AX21heGltdXMzNDc8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby91bVR4SXpVQVpBIj5waWMudHdp
dHRlci5jb20vdW1UeEl6VUFaQTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUeSBQZXJraW5z
IChAVHlQZXJraW5zcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U
eVBlcmtpbnNzL3N0YXR1cy8xNTU0MTE1MTU4MzMwNDY2MzExP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JVOKAmVMgT0ZGSUNJQUwgQkVBUkNBVE5BVElPTiAhISEg8J+SryDw
n5C+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR29CZWFyY2F0c0ZC
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBHb0JlYXJjYXRzRkI8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVUNfUmVjcnVpdGluZz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVUNfUmVjcnVpdGluZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9fbWF4aW11czM0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AX21heGltdXMzNDc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vREJfQ29hY2hDb29tYnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERC
X0NvYWNoQ29vbWJzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1BhdExhbWJlcnQxMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGF0TGFtYmVy
dDEzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSWpFYkNLU1M1WSI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tL0lqRWJDS1NTNVk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSm9uYXMg
RHVjbG9uYSDwn4et8J+HuSAoQER1Y2xvbmFKb25hcykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EdWNsb25hSm9uYXMvc3RhdHVzLzE1NTQxNTk4
NzkyMjg2OTA0MzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDEsIDIw
MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EcmVhbXMgdG8gcmVhbGl0eS4gVGhhbmsgeW91IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR29CZWFyY2F0c0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBHb0JlYXJjYXRzRkI8L2E+IOKdpO+4j/CflqTwn5C+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8xaHpua1ZjN0wyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
MWh6bmtWYzdMMjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOaWNrIE9saXZlaXJhIOKcqiAo
QG5pY2tvbGl2ZWlyYTEwMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9uaWNrb2xpdmVpcmExMDEvc3RhdHVzLzE1NTQwNzUyMzE4Mjc5MzUyMzk/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==