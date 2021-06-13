Recruit Reaction: UC's June 12 Visitors
BearcatReport.com
Staff
Cincinnati hosted a handful of recruits this weekend for its first official visit weekend since the onset of the COVID-19 pandemic. Below, see those and other unofficial visitors' posted reactions on Twitter:
OFFICIAL VISITORS
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