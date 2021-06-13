 BearcatReport - Recruit Reaction: UC's June 12 Visitors
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Recruit Reaction: UC's June 12 Visitors

BearcatReport.com
Staff

Cincinnati hosted a handful of recruits this weekend for its first official visit weekend since the onset of the COVID-19 pandemic. Below, see those and other unofficial visitors' posted reactions on Twitter:

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