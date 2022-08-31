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Gridiron Hawgs Podcast: Bearcat Report's Sam Kwiatkowski talks Cincinnati

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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HawgBeat's Mason Choate, Robert Stewart and Alex Trader are joined by Bearcat Report's Sam Kwiatkowski, who provides insight on Cincinnati. Sam predicts the Bearcats' QB battle, talks strengths and weaknesses and more.

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