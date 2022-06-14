 BearcatReport - Four-star DB Cameron Calhoun has committed to Cincinnati
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Four-star DB Cameron Calhoun has committed to Cincinnati

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with four-star DB Cameron Calhoun to break down his commitment to Cincinnati. He discusses how it feels to be the newest Bearcat, why he chose Cincinnati, his message to the fans and more.

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