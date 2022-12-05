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Explosive TE Jackson McGohan decommits from Cincinnati

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2023 TE Jackson McGohan to break down his decommitment from Cincinnati. McGohan discusses the reasoning behind his decision, upcoming visit plans to LSU and others, top schools of interest, what his decision will come down to and more.

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