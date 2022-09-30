News More News
{{ timeAgo('2022-09-30 13:01:22 -0500') }} football Edit

Coach's Corner Podcast: Interview with Cincy recruiter Maximus Stienecker

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Rivals national recruiting analyst Clint Cosgrove is joined by Maximus Stienecker to discuss what he does in his role as director of recruiting strategy at Cincinnati, and how recruiting has evolved just in the past few years.

SHARE YOUR THOUGHTS WITH CINCINNATI FANS AT BEARCATREPORT.COM

*****

CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals100

TRANSFER PORTAL: Stories/coverage | Message board

*****

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}