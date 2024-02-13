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VIDEO: Satterfield, Players on UC Transfer Additions

BearcatReport.com
Staff

As Cincinnati continues its rebuild, the Bearcats added some re-enforcements not only from the high school front, but the transfer portal as well.

On Tuesday, coach Scott Satterfield discussed some of those new additions with members of the media.

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