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VIDEO: Satterfield on UC's Additions

BearcatReport.com
Staff

Check out the video above for the full press conference from coach Scott Satterfield, as he goes over Cincinnati's additions on Early Signing Day.

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