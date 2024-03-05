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VIDEO: Satterfield, Bearcats Open Spring Practice

BearcatReport.com
Staff

Cincinnati's spring practice slate for 2024 got underway on Monday. It will culminate on April 13 with the Bearcats' spring game at Nippert Stadium. Coach Scott Satterfield spoke with reporters on Monday to go over the start of practice, including his expectations.

VIDEO COURTESY UC ATHLETICS

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