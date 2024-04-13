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VIDEO: Post UC's Spring Game

Jason Stamm • BearcatReport
Editor
@jasonstammsaid

Cincinnati's spring practice slate for 2024 is now complete, with the spring game on Saturday. Afterward, coach Scott Satterfield and some of his players assessed their performance, recapped spring and talked about what's next following the spring.

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