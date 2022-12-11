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VIDEO: Miller Post Xavier

BearcatReport.com
Staff

Coach Wes Miller, David DeJulius and Ody Oguama recap Cincinnati's 80-77 loss to Xavier in the Crosstown Shootout.

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