 BearcatReport - Video: Cincinnati lands commitment from 2023 DL Kamari Burns
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Video: Cincinnati lands commitment from 2023 DL Kamari Burns

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2023 defensive lineman Kamari Burns to break down his commitment to Cincinnati. Burns discusses how it feels to be a Bearcat, why he shut down his recruitment earlier than expected and more.

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