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9h
ago
football
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Video: Bearcats HC Satterfield and OL Gerhardt
J.T. Smith •
The Front Office News
Publisher
@_JT_Smith
EIC of The Front Office News, TFON independently covered the Cincinnati Bearcats from 2019 to 2024, previously with Bearcat Insider in the Scout network, also Cincy on the Prowl with Fansided and more
Cincinnati Bearcats center Gavin Gerhardt:
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Cincinnati Bearcats head coach Scott Satterfield
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