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Toledo TE Preston Fryzel Eyeing UC, Others
Jason Stamm
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BearcatReport
Editor
A busy spring, with numerous college football practice visits, has finally started to pay some dividends. Central Catholic (OH) class of 2026 tight end Preston Fryzel went to spring practices at M...
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