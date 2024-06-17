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Terrell Holcomb Details UC Commitment
Jason Stamm
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BearcatReport
Editor
In many ways, the announcement on Monday, even the official visit over the weekend were formalities.On Monday afternoon, Lincoln (OH) 2025 linebacker Terrell Holcomb announced via social media he'd...
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