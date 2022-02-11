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Rivals250 OL Austin Siereveld discusses top six

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove checks in with 2023 four-star offensive lineman Austin Siereveld to discuss his recently announced top six of Iowa, Michigan, Cincinnati, Notre Dame, Alabama and Ohio State.

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