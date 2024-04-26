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Jahmari DeLoatch Setting Official Visits
Jason Stamm
•
BearcatReport
Editor
This spring, Oscar Smith (Va.) athlete Jahmari DeLoatch is starring on the track. It makes sense, when you see his speed. DeLoatch clocked in at one meet this spring at 6.41 seconds in the 50m. He...
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