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INsider: 11.28 UC Coaching Search Updates

Jason Stamm • BearcatReport
Editor
@jasonstammsaid

The search is on, as Cincinnati works to find its next football coach, to replace the departed Luke Fickell, who's headed to Wisconsin.

BearcatReport.com has and continues to work diligently to bring you the latest happenings in the search process. We're tapping into sources in and around the University of Cincinnati, as well as the power of the national Rivals network.

Each day, we'll post any rumblings and concrete information we come across, to keep you as informed as possible.

CLICK HERE for our latest INsider update, on Monday, Nov. 28.

CLICK HERE for our latest hot board installment, with list of candidates and information on each.

CLICK HERE for video and story from the press conference of John Cunningham, UC's director of athletics.

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