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Georgia OLB Ja'Qualin Birdsong covers recruiting, shares one official visit

Georgia 2024 four-star OLB Ja'Qualin Birdsong competing at a Rivals camp
Georgia 2024 four-star OLB Ja'Qualin Birdsong competing at a Rivals camp (Nick Lucero/Rivals.com)
Ryan Wright • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RWrightRivals
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