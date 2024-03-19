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Georgia offer big 'milestone' in recruitment of WR Tristan Norman
John Garcia Jr.
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
A special offseason on the recruiting trail continues for Tristan Norman. The Montgomery (Ala.) Carver wide receiver prospect picked up another major offer to kick off the week as the Georgia Bulld...
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