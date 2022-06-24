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Four-star WR Fredrick Moore breaks down top 5

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2023 four-star receiver Fredrick Moore to break down his top five of Texas A&M, Illinois, Michigan, Cincinnati and Minnesota. Moore discusses what stands out about each school, why they made his final list and then finishes by announcing his decision date.

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