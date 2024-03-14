PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Analysis: UC's Defense is the X-Factor
Cameron King
Special to BearcatReport.com
KANSAS CITY, MO -- After Cincinnati gave up 85 points to West Virginia in the first game of the Big 12 tournament, fans had reason for concern heading into the Bearcats' second round matchup with K...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwODQiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2NpbmNpbm5hdGkucml2YWxz
LmNvbS9uZXdzL2FuYWx5c2lzLXVjLXMtZGVmZW5zZS1pcy10aGUteC1mYWN0
b3IiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVu
dC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRF
bGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVl
OwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3Mu
anMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5z
cmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBl
bC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9z
Y3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2Nv
cmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBz
JTNBJTJGJTJGY2luY2lubmF0aS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRmFuYWx5
c2lzLXVjLXMtZGVmZW5zZS1pcy10aGUteC1mYWN0b3ImYzU9MjAyMjczMzA4
NCZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0g
RW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=