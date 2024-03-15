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Analysis: The Zone that Ended Cincinnati’s Big 12 Tournament Run
Cameron King
Special to BearcatReport.com
KANSAS CITY, Mo. – Cincinnati’s roller coaster ride of a Big 12 Tournament ended in defeat following its 68-56 loss to Baylor on Thursday night.The Bearcats lost despite putting together one of the...
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